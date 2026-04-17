В Оренбуржье состояние двух полицейских, раненных беглым злоумышленником, стабилизируется

Медикам удалось стабилизировать состояние двух полицейских, пострадавших в результате стрельбы в поселке Аккермановка Оренбургской области. Исполняющий обязанности вице-губернатора Юрий Мироненко навестил пострадавших силовиков в больнице Орска. Об этом сообщает областное правительство.

«Им оказывается вся необходимая помощь. По информации врачей, их состояние стабилизируется», — говорится в сообщении.

Еще один полицейский, пострадавший во время стрельбы, находится в больнице Оренбурга, куда его перевезли для оказания дополнительной помощи.

В четверг, 16 апреля, предприниматель Сергей Басалаев, которого до этого объявили в федеральный розыск (предположительно, из-за долгов), расстрелял из автоматического оружия четырех полицейских, приехавших в Аккермановку на вызов: ранее силовикам сообщили о стрельбе в поселке. Один из полицейских, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин, которому в этот день исполнилось 28 лет, погиб на месте. Трое других полицейских были ранены.

Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Полиция и Росгвардия ищут подозреваемого в Губерлинских горах на востоке Оренбуржья. Его автомобиль обнаружили у поселка Белошапка. Жителей Оренбургской области призвали избегать посещения четырех сел в этом районе.

