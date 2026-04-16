В Оренбуржье один полицейский погиб, трое получили ранения при задержании преступника

В четверг, 16 апреля, в п. Аккермановка один полицейский погиб, трое получили ранения во время задержания лица, которое находится в федеральном розыске. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, полицейские выехали в поселок, для задержания вооруженного преступника. Злоумышленник, увидев полицейских, открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате, один погиб, троим оказывается медицинская помощь.

Стрелявший в полицейских скрылся. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления его местонахождения и задержания.

Руфия Кутляева