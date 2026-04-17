В Оренбургской области в поисках стрелявшего в полицию задействовали дроны

В поисках Сергея Басалаева, расстрелявшего в четверг, 16 апреля, четырех полицейских из автоматического оружия в Оренбургской области, задействовали беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили силовики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поиски преступника продолжаются. Силовики ищут подозреваемого на востоке региона, в горной местности. В поисках участвует полиция с ОМОНом и Росгвардией.

В четверг, 16 апреля, Сергей Басалаев расстрелял из автоматического оружия четырех полицейских, приехавших задержать его в поселок Аккермановка: подозреваемый находится в федеральном розыске. В результате стрельбы погиб один из силовиков, 28-летний оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин.

Трое других полицейских были ранены. Пострадавшие госпитализированы.

Утром в пятницу в районе поселка Белошапка силовики нашли грузовой автомобиль «ГАЗон», на котором перемещался подозреваемый. СУ СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

