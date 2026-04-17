В Оренбуржье устроившего стрельбу в полицейских ищут в горной местности

Полиция и вместе с Росгвардией Оренбургской области ищет подозреваемого в стрельбе в полицейских на востоке региона в Губерлинских горах. Речь идет о Сергее Басалаеве. Силовики предполагают, что он скрывается в гористой местности. Об этом сообщает региональное УМВД.

«Местность оцеплена, выставлены экипажи на возможных путях отхода, Росгвардейцы с кинологами работают на территории. В мероприятиях задействован вертолет Росгвардии и другие технические средства»,— говорится в сообщении.

В четверг, 16 апреля, в Оренбуржье четверо полицейских пытались задержать находящегося в федеральном розыске Сергея Басалаева. Он оказал сопротивление и открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате на месте погиб 28-летний оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Никита Гнусин, трое других полицейских были ранены. Пострадавших госпитализировали.

Утром в пятницу силовики обнаружили в районе поселка Белошапка грузовой автомобиль Сергея Басалаева, на котором он перемещался. Чиновники призвали местных жителей ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, где может находиться преступник, и не предпринимать попыток к его задержанию.

