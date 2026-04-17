Ростовский суд вынес приговор севастопольцу за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Севастополя Александру Беляеву по обвинению в совершении восьми преступлений, связанных с публичными призывами к террористической деятельности и пропагандой терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие установило, что с 10 августа 2023 года по 26 марта 2024 года Беляев размещал на администрируемой им странице в социальной сети текстовые публикации с признаками речевого убеждения. Экспертиза подтвердила, что текстовые сообщения были направлены на формирование у пользователей идеологии запрещенных террористических организаций «Легион «Свобода России» (признано террористическим и запрещено в РФ) и призывал к ним присоединиться.

Суд назначил севастопольцу пять лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

