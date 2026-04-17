Голикова рассказала о результатах фармразработок в России в 2025 году

В 2025 году в России завершили создание персонализированных противоопухолевых мРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава. По ее словам, за год зарегистрировали 25 новых жизненно важных лекарств, которые ранее завозили только из-за границы.

Как отметила госпожа Голикова, среди новых препаратов 21 наименование входит в дорожную карту по локализации лекарств нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Среди них — радиофармацевтический препарат на базе изотопа фтора-18 для диагностики рака предстательной железы.

«До 2030 года должно быть зарегистрировано 94 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.— “Ъ”), производимых на территории России, и 8 новых радиофармпрепаратов», — заявила вице-премьер.

13 апреля ФМБА сообщило о получении разрешения на клиническое применение персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Ранее агентство получило разрешение на применение противораковой персонализированной пептидной терапевтической вакцины «Онкопепт». В начале апреля персонализированные онковакцины и CAR-T-иммунотерапию добавили в систему обязательного медицинского страхования в России.