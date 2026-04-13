В России одобрили применение персонализированной вакцины против рака кишечника

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение персонализированной мРНК-вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, «Онкорна» создана на основе липидных наночастиц, которые содержат искусственно созданную матричную РНК. Она несет код для производства набора индивидуальных неоантигенных пептидов, характерных для опухоли конкретного пациента.

«После введения вакцины под кожу иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль»,— сообщила госпожа Скворцова (цитата по «Интерфакс»). По ее словам, доклинические исследования препарата полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Вакцину разработали специалисты Центра стратегического планирования ФМБА и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина.

Как напомнила глава ФМБА, «Онкорна» стала второй одобренной персонализированной вакциной для терапии колоректального рака. Ранее агентство получило разрешение на клиническое применение пептидной терапевтической вакцины «Онкопепт».