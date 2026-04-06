Онковакцины и CAR-T-терапию включили в программу ОМС

Онковакцины и CAR-T-иммунотерапию добавили в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

«Включение новых подходов ... позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства). По его словам, онковакцины создаются индивидуально и «обучают» иммунитет пациента распознавать и уничтожать опухоль.

CAR-T-терапия предполагает генетическое перепрограммирование Т-клеток пациента для борьбы с раком, чаще всего при заболеваниях крови.

Общественное обсуждение инициативы по включению онковакцин в систему ОМС завершилось на прошлой неделе. В Минздраве сообщили, что расходы на препарат возьмет на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

10 февраля ведомство разрешило Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) онкологии имени Блохина применять отечественную персонализированную мРНК-вакцину для лечения меланомы. На прошлой неделе первый пациент получил индивидуальную противораковую вакцину российского производства.