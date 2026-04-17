Игристый чай как способ насладиться моментом

По данным международной аналитической и консалтинговой компании Data Bridge Market Research, объем мирового рынка безалкогольных вин в 2025 году оценивался в $2,57 млрд. Как ожидается, он достигнет $4,35 млрд к 2033 году при среднегодовом темпе роста 6,79% в течение прогнозируемого периода. Эксперты объясняют рост популярности безалкогольных напитков стремлением все большего числа потребителей вести здоровый образ жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВИЛАШ – Комбинат Шампанских Вин» Фото: «ВИЛАШ – Комбинат Шампанских Вин»

Российские ритейлеры также наблюдают тенденцию к увеличению продаж безалкогольных «алкогольных» напитков: в 2025 году показатели выросли более, чем вдвое. В целом, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в 2025 году доля безалкогольного вина составила менее 1%. Тем временем продажи вина в России сократились на 3,3% по сравнению с 2024 годом, а розничные продажи пива — на 16,7%. А вот спрос на безалкогольное пиво растет. По данным агентства Infoline, рынок безалкогольного пива в 2025 году был одним из самых динамично развивающихся сегментов напитков.

Глава «СПб отделения Федерации кикбоксинга России» Сергей Завгородний называет безалкогольное пиво «менее вредной альтернативой алкогольному пиву и сладким напиткам». «Если этот напиток доставляет физкультурнику-любителю удовольствие, то вреда от его употребления после тренировки не будет. Если, конечно, не употреблять его систематически вместо воды или специализированных изотоников. Для тех, кто следит за здоровьем, безалкогольное пиво — допустимый компромиссный продукт. Но для спортсменов он неприменим»,— говорит он.

Ощущают новую тенденцию не только ритейлеры, но и рестораторы. Так, Евгений Прокопцов, заместитель генерального директора петербургского отеля «Амбассадор», развивает расположенный в отеле бар «Консерватор» и отмечает, что заказывать алкогольные напитки в последние два-три года гости стали гораздо меньше.

Михаил Кузьмин, директор и шеф-бармен петербургского «Большого бара», согласен с наблюдениями коллег: «У нас коктейльный бар, и наши гости очень часто интересуются безалкогольными напитками. Многие заходят к нам после рабочего дня, хотят просто посидеть с бокалом, расслабиться, а завтра спокойно и со свежей головой пойти на работу. Многим просто нравится барная эстетика и культура, но они не хотят употреблять алкоголь. Поэтому бармены параллельно с алкогольными коктейлями предлагают безалкогольные версии. Причем разница на вкус будет практически неощутима: коктейль "с градусом" и без него воспринимаются абсолютно одинаковыми»,— рассказывает он.

При этом, объясняет Михаил Кузьмин, безалкогольные позиции нередко стоят дороже, чем классические алкогольные: «Такие напитки сложнее произвести. Для этого из обычного алкогольного напитка нужно при помощи специального оборудования вывести спирт — это называется деалкоголизацией».

Иными словами, чтобы произвести безалкогольный напиток, нужно сначала создать алкогольный, а потом вывести из него «градусы», а любая дополнительная манипуляция удорожает конечный продукт.

Спрос, как известно, определяет предложение. Поэтому сегодня производители предлагают заказчикам не только коктейли, сидр, пиво и вино, но даже виски, ром и коньяк без алкоголя. Предприниматели переоснащают производства, расширяют мощности для создания новой продукции.

В числе заметных новых запусков игристый чай IKIGAI — принципиально новая для России категория безалкогольных напитков: сложная ароматика и танинная структура позиционируют его в категории «между вином и чаем», позволяя называть безалкогольной альтернативой игристому вину.

В России разрешены не все способы деалкоголизации, поэтому безалкогольные вина выпускается в стране ограниченными партиями. Занимают эту нишу чаще всего энтузиасты своего дела. В их числе и российская компания «ВИЛАШ — Комбинат Шампанских Вин», которая выпускает игристый чай. В коллекции IKIGAI три вкуса: черный чай с бергамотом, зеленый чай с жасмином, розовый чай гибискус и матча.

«Мы видим, как меняется культура потребления: люди все чаще выбирают осознанность без потери вкуса и эстетики. IKIGAI — это наш ответ на этот запрос. Мы не просто создаем напиток, а формируем новые способы наслаждаться моментом»,— заключает Екатерина Киреева, директор по маркетингу «ВИЛАШ — Комбинат Шампанских Вин».

Светлана Куликова