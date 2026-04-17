На ремонт участка трассы в Волгодонском районе выделили 20,8 млн рублей

Участок межмуниципальной трассы в Волгодонском районе отремонтируют за 20,8 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Речь идет об участке «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» - х. Титов - х. Потапов». Его протяженность составляет 1,7 километра. Подрядчик уложит новое покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, отремонтирует водопропускные трубы для обеспечения беспрепятственного отвода воды, а также нанесет разметку.

Завершить работы на объекте планируется к концу лета. В настоящее время уже ведутся подготовительные работы.

Мария Хоперская