В Ростовской области на рестораны приходится 15,1% розничных продаж алкоголя

На кафе и рестораны в Ростовской области приходится 15,1% розничных продаж алкогольной продукции. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональный департамент потребрынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На территории региона зарегистрировано 5,7 тыс. объектов с правом на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции. Подавляющее большинство — 84,9% — приходится на магазины.

К концу декабря 2025 года в Ростовской области работало более 37 тыс. магазинов. По данным на начало января 2026 года, в области функционировало 9,3 тыс. объектов нестационарной торговли (НТО).

Мария Хоперская