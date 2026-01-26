Суд на Урале начал рассматривать дело экс-гендиректора «Гортранса» Нугаева

Ленинский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего гендиректора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, сообщил «Ъ-Урал» адвокат обвиняемого Никита Кошаков. Вину Нугаев отрицает. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере). Сергей Нугаев был арестован и помещен в СИЗО в середине февраля прошлого года, в августе его перевели под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Согласно версии обвинения, в августе 2024 года «Гортранс» заключил с коммерческим предприятием договор на техническое обслуживание автобусов на три года. Работы шли по условиям договора, но «Гортранс» не перечислял оплату с августа 2024 года по январь 2025 года. Долг перед контрагентом возрос до 17 млн руб. В январе 2025 года, при личной встрече с руководителем компании, он предложил частично погасить долг, за что потребовал взятку в 160 тыс. руб. из перечисленной суммы. Эти деньги были переданы ему после поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб. Кроме того, за взятку Нугаев должен был поставить из большого количества контрагентов оплату вне очереди именно компании Пильникова.

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с раскаянием и помощью следствию. По данным «Ъ-Урал», взятку ему передал директор ООО «Сарс» Евгений Пильников, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

Как сообщил «Ъ-Урал» Никита Кошаков, защита полагает, что Пильников может оговаривать Нугаева из корыстных побуждений. По словам адвоката, Пильников оказывал услуги ненадлежащего и некачественного характера, поэтому со стороны «Гортранса» имелись некоторые вопросы к исполнителю. «Чтобы устранить директора "Гортранса" Пильниковым выдумана история со взяткой Нугаеву», — сообщил «Ъ-Урал» Никита Кошаков.

Напомним, в апреле прошлого года Октябрьский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать дело Александра Хабарова, который ранее работал руководителем филиала «Гортранса» «Автобусные перевозки». Хабаров обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток).

По версии обвинения, в сентябре 2020 года о передаче взяток с ним договорился Владимир Янцов, представлявший компании ООО «Нитавто» и ООО «Технобус». Указанные компании поставляли ЕМУП «Гортранс» запчасти для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. Хабаров получал 10% от каждой сделки. С января 2020 года по октябрь 2022 года, по версии следствия, ему передали 201 тыс. руб.

Тогда же Железнодорожный райсуд Екатеринбурга начал рассматривать дело ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика — предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток). По версии следователей, подсудимый принимал и доставлял на склад запчасти для автобусов. Их поставляли по договорам закупки, при этом часть деталей не соответствовала необходимым условиям и не имела нужной сопроводительной документации, запчасти поставлялись с задержкой. За бездействие, по версии обвинения, он получил 176 тыс. руб.

В апреле того же года Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу бывшего главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера. Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Согласно версии обвинения, с августа 2024 года по январь 2025 года он получил взятку в размере 750 тыс. руб. от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору.

Артем Путилов