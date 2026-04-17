Право аренды центра билетирования «Ростов Арены» продают на торгах

В Ростове-на-Дону на торгах продают право аренды центра билетирования «Ростов Арены». Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Аукцион инициировало ГКУ РО «Фонд имущества Ростовской области». Лот представляет собой право аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности. Речь о здании площадью 300 кв.м. на улице Левобережной. Его можно арендовать на три года за 1,18 млн руб. (арендный платеж за год).

Потенциальные арендаторы смогут осмотреть имущество в конкретные дни: 22 и 28 апреля, с 14:30 до 16:30. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 мая. Сами торги пройдут 15 мая.

Мария Хоперская