Департамент земельного контроля мэрии Сочи вновь возглавил Аслан Ачмизов

Департамент муниципального земельного контроля администрации Сочи вновь возглавил Аслан Ачмизов, следует из информации, размещенной на официальном сайте мэрии в разделе «Городская власть», на что обратил внимание «Ъ-Сочи». Ранее господин Ачмизов уже занимал эту должность, однако в начале месяца его данные были удалены с портала администрации.

Аслан Ачмизов родился в Сочи в 1989 году, окончил Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС в Ростове-на-Дону по специальности «юриспруденция», там же завершил аспирантуру и получил ученую степень кандидата юридических наук.

В 2012–2016 годах он преподавал на кафедре теории и истории права и государства в указанном вузе, параллельно с 2014 года работал юрисконсультом. В 2016 году перешел на службу в администрацию Сочи, где занял пост заместителя начальника управления муниципального земельного контроля. В июле 2023 года возглавил это подразделение.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал о задержании в Сочи нескольких высокопоставленных сотрудников мэрии в рамках расследования дела о взяточничестве. Среди них назывался и Аслан Ачмизов, который впоследствии был отпущен под подписку о невыезде.