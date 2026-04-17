Аэропорт Сочи работает без задержек после отмены ограничений

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После их отмены работа воздушной гавани осуществляется в штатном режиме, задержек рейсов по причине ограничений воздушного пространства не зафиксировано, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Как уточняется, ограничения носили временный характер и были направлены на обеспечение безопасности полетов. В настоящее время все службы аэропорта функционируют в полном объеме, обеспечивая обслуживание пассажиров и воздушных судов в соответствии с текущим расписанием.

По данным аэропорта, один самолет, ранее направленный на запасной аэродром, в ночное время вернулся в Сочи. Все последующие рейсы выполняются без отклонений, связанных с введенными ранее мерами.

Росавиация также подтвердила снятие ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика. В ведомстве отметили, что подобные меры применяются исключительно в целях обеспечения безопасности полетов и отменяются сразу после стабилизации обстановки.

Пассажирам рекомендовано внимательно отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов через официальные каналы авиаперевозчиков, а также ориентироваться на данные онлайн-табло и аудиообъявления в терминале аэропорта. Уведомления об изменениях направляются по контактам, указанным при бронировании билетов.

Ранее в Краснодарском крае вводился режим беспилотной опасности, который впоследствии был отменен. На фоне этого в регионе продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации, связанной с работой систем противовоздушной обороны, а также сведений о расположении военных и иных критически важных объектов. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

В аэропорту Сочи подчеркивают, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для поддержания стабильной работы и соблюдения регулярного расписания. Обслуживание пассажиров и рейсов ведется в штатном порядке, без образования скоплений и задержек.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсинском муниципальном округе в результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получили около 60 жилых объектов, включая частные и многоквартирные дома, а также социальные учреждения. Пострадали 52 частных домовладения, восемь многоквартирных домов, три социально значимых объекта.

Мария Удовик