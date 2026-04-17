При взрыве во Владикавказе погиб сотрудник коммунальных служб

Во Владикавказе при погрузке мусорных контейнеров произошел взрыв. Погиб сотрудник коммунальных служб. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram.

Инцидент произошел сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. Погибший занимался уборкой территории, отметил глава республики. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

«РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что ЧП случилось в том же районе, где неделю назад взорвался склад с пиротехникой.

Взрыв и последующий пожар произошли на складе пиротехники в Партизанском переулке Владикавказа 10 апреля. Площадь возгорания достигала 750 кв. м, а обрушения — 800 кв. м. Погибли три человека, еще 15 пострадали. В районе улицы Интернациональной и Партизанского переулка вводили режим ЧС. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем смерть нескольких человек. По делу арестованы три человека.