Блокнот гурмана

Деятельное весеннее настроение побуждает рестораторов создавать новые вдохновляющие коллаборации, шеф-поваров — обновлять меню, шеф-барменов — разрабатывать необычные линейки коктейлей, а отельеров — распахивать двери летних видовых террас и устраивать пикники. А еще — в Петербурге открылось сразу два многообещающих гастрономических проекта.

«Бьянка бистро и бар» вместо «Сна»

Команда Алексея Алексеева запускает новый проект — «Бьянка бистро и бар». Заведение открылось на месте ресторана «Сон» в здании бывшего доходного дома царского титулярного советника Руадзе 1851 года постройки.

Колоритный средиземноморский комфорт-фуд — именно так определяет Алексеев концепцию проекта. «Теперь он будет работать под управлением нашей команды — с точки зрения сервиса, еды, экономики, атмосферы и всего, что с ним связано»,— рассказывает ресторатор.

Акцент в меню нового заведения шеф делает на специалитетах стран Средиземноморья: выдержанные сыры и мясные деликатесы будут нарезать и сервировать прямо в зале. Также в меню — пиццы из печи и большой выбор пасты. На завтраке можно будет попробовать как хорошо знакомые блюда, такие как творог с ягодами и медом, овсяную кашу с клубникой и шоколадом, омлет, глазунья или скрэмбл с топингами на выбор, так и авторские позиции: например, шакшуку с тартаром из говядины или кукурузную кашу с уткой и сырным муссом.

Панорамные окна наполняют ресторан светом и воздухом, свежие цветы на массивных столах с белыми скатертями — легким ароматом весны, а работы петербургской художницы-экспрессиониста Анастасии Климовой на стенах — энергией и витальностью.

Найдите «Бистротеку»

Новая «Бистротека» открылась на месте Cherchez Bistrot («Найдите бистро»). Хозяйка заведения Дарья Кузьмичева обновила концепцию проекта, сделав ее более выразительной, музыкальной и демократичной.

Многофигурная роспись стен и потолка от художницы Екатерины Богданковой вполне может стать визитной карточкой нового заведения. В «Бистротеке» есть контактная барная стойка и коктейльная карта, а по выходным звучат диджей-сеты.

В меню шеф-повар Алексей Пушин делает ставку на комфорт-фуд: севиче из гребешка с клубникой и чили, зеленый салат с авокадо и кунжутным соусом, шницель из цыпленка с соусом беарнез. На завтрак готовят бенедикт с форелью, крок-мадам, сырники со сметаной и клубничным вареньем.

Неспешный обед в Sea, Signora

В ресторане Sea, Signora запустили pranzo — неспешные обеды, ради которых в Италии принято делать паузу в середине дня.

В основе стола — паста в нескольких вариациях, в пару к которой можно выбрать одно из рыбных или овощных блюд. Например, сибас с соусом из вонголе, осьминог с картофелем и шпинатом, филе рыбы дня или тигровые креветки с картофельной бриошью. А тем, у кого более легкое настроение, можно порекомендовать зеленый салат «Флора» или греческий салат с фетой или «Цезарь» с креветками.

Комедия масок в Percorso

Итальянское театральное наследие звучит в новой коктейльной карте ресторана и бара Percorso отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg. Шеф-бармен вдохновился театром масок эпохи Ренессанса.

У каждого напитка в карте свой характер: «Изабелла» легкомысленна, «Панталоне» сварлив, «Арлекин» — большой озорник. Коктейли рассказывают истории своих персонажей, а карта развивает идею гастрономического путешествия по Италии, обращаясь к ее культурному коду.

Визуально коктейли соответствуют своим героям. Например, коктейль, вдохновленный Дотторе — самодовольным ученым, который то и дело сыплет латынью,— обыгрывает его характер в подаче: перед гостем поджигают стальную вату, которая сверкает над бокалом, олицетворяя пустую браваду.

Весеннее настроение в Avocado Queen

Не менее изобретательно встречает весну ресторан Avocado Queen: здесь вступили в коллаборацию с брендом женской одежды Charmstore.

Отправной точкой для создания специального сета стала весенняя коллекция Charmstore с ее яркими оттенками и цветочными мотивами. Шеф-повар Дмитрий Паляничка и барная команда ресторана создали гастрономическую интерпретацию этого настроения — легкую, свежую и выразительную.

В основе меню — бриошь с лососем, яйцом пашот, гуакамоле и соусом из манго. К блюду подают лимонад на основе алоэ, сливы и базилика, специально разработанный для этого партнерства.

Шоколад как вино в ресторане KIRA

В ресторане KIRA решили распробовать шоколад: 23 апреля здесь состоится дегустационный вечер «Шоколад как вино» — коллаборация с салоном «Пьяная Вишня».

Два продукта, вино и шоколад, раскрывают свой вкус постепенно, и Виктория Дим, сертифицированный дегустатор шоколада, сомелье и писатель, расскажет о двух самостоятельных, но очень похожих вкусовых мирах, которые образуют неожиданный гастрономический тандем.

Виктория и шеф-сомелье KIRA Ольга Петухова подготовили шесть пар от российских шоколатье и виноделов. Как и у вина, у шоколада важны сорт, происхождение, терруар, способ производства и даже выдержка. Гости смогут по-новому взглянуть на оба продукта, а кто-то — даже заново с ними познакомиться.

Вечер начнется с более светлых и свежих сочетаний — шоколада с оттенками зелени и лимонного леденца. Затем гости попробуют шоколад с ореховыми нотами, со вкусом табака, умами и даже вяленых томатов. Финал — более насыщенный, с винами, способными выдержать плотную текстуру, крупный помол и выраженные танины шоколада.

«Ак Чынаяк» на Мойке, 22

Казань — одна из российских гастрономических столиц. Чак-чак, курт, элеши, бармаки с разными начинками, щербет, казанская пастила, каймак, румяные треугольники-эчпочмаки — чего только не подают к чаю из самовара в ресторане «Ак Чынаяк» в Казанском Кремле!

«Ак Чынаяк» в переводе с татарского означает «белая фарфоровая чашка» — символ чистоты, гостеприимства и теплоты. Культура чаепития сложилась в Казани на рубеже XIX–XX веков в так называемую эпоху джадидизма, когда чай из праздничного ритуала стал для татарской интеллигенции частью рабочего дня и временем для встреч.

В ближайшие выходные, 18 и 19 апреля, татарское чаепитие от «Ак Чынаяк» примет у себя «Чайная гостиная» «Гранд Отеля Мойка 22». Чай будут заваривать татарский — ароматные букеты с романтическими названиями: «Сказы казанской царицы», «Княгиня сияния», «Юсуповская виолончель». Альтернатива —чай из коллекции купцов Колокольниковых, поставщиков «Чайной гостиной».

Сказочный пикник в «Гельвеции»

В субботу, 18 апреля, в гости на «Пикник Гельвеции» придет природный парк чудес «Кудыкина гора» (Липецкая земля), а точнее — ресторанный комплекс «Куды-бистро» этого парка. Дворик отеля на один вечер окунется в мир русских сказок, где судьбу определяют стихии природы — огонь, вода, земля, воздух — и чудотворная сила любви.

«По щучьему велению, да по всеобщему хотению все пути-дороги это весной ведут команду Кудыкиной горы в гости в "Гельвецию". Прибудем да не с пустыми руками. Привезем гостинцы кудыкинские, гастрономию липецкую. Все будет как в сказке, только по-настоящему»,— завлекает Юлия Уваркина, вдохновитель, куратор и владелица «Кудыкиной горы».

На время фестиваля гостям предстоит пройти через гастрономические искушения пяти тематических станций. Стихия воды, повелеваемая Cafe Claret и Александром Богдановым, исполнит желания «по щучьему велению». Стихия земли по наказу Academia Bar Shuvaloff и Ильи Харченко одарит богатствами леса и поля. Стихия воздуха, где властвуют «Белый кролик» и Роман Найзабеков, окрылит. Огонь жаркой «Куды-кухни», которым правят «Куды-бистро» и Роман Захаров, согреет. А «Gastronomический бар» с титульным напитком от Gastronom и авторскими закусками от бренд-шефа Александра Богданова поможет героям определиться с выбором пути.

Новый сезон на высоте: видовая терраса SO/ St. Petersburg

Верный признак теплого сезона в городе — открытие летних террас. Одним из первых этой весной открывает обновленную видовую террасу отель SO/ St. Petersburg.

С террасы, расположенной напротив Исаакиевского собора, открываются вдохновляющие панорамные виды: купола петербургских храмов, крыши и силуэты знаковых достопримечательностей.

Гастрономическая концепция сезона выстроена вокруг союза утонченности и лаконичности. В меню собраны узнаваемые блюда и авторские интерпретации популярных позиций, от свежего зеленого салата и классических тартаров до изысканных мясных блюд, созданных по фирменным рецептам шеф-повара Алексея Костичкина. Кондитерская команда отеля разработала линейку сезонных ягодных десертов, где легкость текстур сочетается с выразительной подачей.

Декор террасы обыгрывает тему сада, а густая зелень создает атмосферу живого оазиса в центре города.

Светлана Куликова