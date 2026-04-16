В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на выполнение полетов гражданских воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности авиационного сообщения. Об этом сообщили представители воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В аэропорту уточнили, что все службы переведены в режим готовности к возобновлению полноценной работы сразу после снятия ограничений. Авиакомпании информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании по контактам, указанным при бронировании.

На фоне введенных ограничений аэропорт продолжает функционировать в усиленном режиме. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется непрерывно. Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, тогда как отправка осуществляется с учетом очередности, а также готовности экипажей и воздушных судов. Четыре ранее направленных на запасные аэродромы самолета уже прибыли в Сочи, рассказали «Ъ-Сочи».

Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать статус своих рейсов через онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также обращать внимание на аудиообъявления. В терминале продолжают функционировать все необходимые сервисы, включая комнату матери и ребенка и пункты с бесплатной питьевой водой.

В администрации аэропорта призвали пассажиров соблюдать порядок в залах ожидания, не занимать сидячие места багажом и учитывать потребности других граждан, включая пожилых людей, женщин и детей.

В связи с текущей ситуацией в регионе введены дополнительные ограничения на распространение информации. Запрещено снимать и публиковать данные о работе систем ПВО, расположении военных объектов и последствиях атак.

Также под запрет попадает информация о местах падения обломков беспилотников и о размещении подразделений силовых структур. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность.

Для граждан штраф составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении наказание может быть усилено.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки беспилотников загорелось технологическое оборудование, сообщили в оперативных службах. К тушению привлечены 157 человек и 49 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Мария Удовик