После ночной атаки БПЛА в Туапсе тушат пожар на морском терминале

В Туапсе продолжается ликвидация пожара на территории морского терминала, где в результате ночной атаки беспилотников загорелось технологическое оборудование, сообщили в оперативных службах. К тушению привлечены 157 человек и 49 единиц техники, включая подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. На месте развернут штаб пожаротушения, передает кубанский оперштаб.

В результате ночной атаки погибли два человека — 14-летняя девочка и взрослая женщина, личность которой устанавливается. Ранее в сообщениях фигурировали иные предварительные сведения, которые были скорректированы после работы экспертов и разбора завалов.

За медицинской помощью обратились мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные получили помощь амбулаторно.

В Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Обломками БПЛА повреждены 31 жилой дом, а также два образовательных учреждения и музыкальная школа. С утра на местах работают комиссии по оценке ущерба.

Атака также затронула ряд других прибрежных территорий региона. В Сочи в Лазаревском районе повреждены два частных дома, в Центральном районе — многоквартирный дом, где выбито остекление. В детском саду в Дагомысе зафиксированы повреждения ограждения и оконных блоков, детей временно перевели в другой корпус учреждения.

В Новороссийске обломки беспилотников попали в гражданское судно, что привело к возгоранию, оперативно ликвидированному. Один человек пострадал, он доставлен в больницу.

Вячеслав Рыжков