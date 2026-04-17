Более 20 участников СВО намерены избраться в свердловское заксобрание от ЕР

В Свердловской области 23 участника специальной военной операции (СВО) подали документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание региона. Согласно данным на сайте объединения, одержать победу в одномандатных округах планируют 12 бойцов, 11 — получить место в парламенте по партийному списку.

Александр Боданин

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Алексей Ветлугин

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Ильдар Сафин

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Игорь Панов

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Степан Ветошкин

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Юрий Плесовских

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Владимир Хитун

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Иван Першин

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Аркадий Елизаров

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Дмитрий Захаров

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Денис Кошелев

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Александр Петраков

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Максим Буслаев

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Александр Боровков

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Андрей Крапивченко

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Игорь Полуяктов

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Тарас Исаков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Дмитрий Зудилов

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Виктор Биртолан

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Михаил Коломоец

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Евгений Драчев

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Руслан Обухов

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

Роман Хлебников

Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

В частности:

  • Серовский округ в заксобрании намерен представлять руководитель организационного департамента Федерации профсоюзов Свердловской области Александр Боданин. Он составит конкуренцию первому вице-спикеру заксобрания, главе исполкома реготделения ЕР Дмитрию Жукову.
  • Первоуральский округ — ведущий специалист службы безопасности Алексей Ветлугин. Сегодня территорию в заксобрании представляет председатель совета директоров компании Cybersteel Алексей Дронов (ЕР).
  • Березовский округ (создан в 2026 году) — специалист на государственной службе Ильдар Сафин.
  • Белоярский округ — мастер в ВС РФ Игорь Панов. За мандат с ним посоревнуется депутат заксобарния трех созывов Вячеслав Вегнер (ЕР).
  • Кировский округ — коммерческий директор компании «Екат-про» Степан Ветошкин. Территорию в региональном парламенте представляет вице-спикер Михаил Клименко (ЕР).
  • Чкаловский округ — командир мотострелкового батальона Министерства обороны РФ Юрий Плесовских, заместитель председателя свердловского отделения организации «Парки России» Владимир Хитун и безработный Иван Першин. Интересы жителей территории в заксобрании с 2021 года представляет вице-спикер, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.
  • Ленинский округ Нижнего Тагила — руководитель благотворительного фонда «Русь» Аркадий Елизаров и военнослужащий Дмитрий Захаров. За мандат с ними посоревнуется глава комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин (ЕР).
  • Тагилстроевский округ — заместитель директора Информационно-методического центра по физической культуре и спорту в Нижнем Тагиле Денис Кошелев и военный пенсионер Александр Петраков. Сегодня интересы жителей территории в региональном парламента представляет председатель профсоюзной организации ПАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») Владимир Радаев (ЕР).
  • По списку ЕР от Каменск-Уральской территориальной группы планируют избраться начальник отдела по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий Центра развития спорта в Березовском Максим Буслаев и пенсионер Александр Боровков. Конкуренцию им составят первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков и депутат заксобрания Анна Соломеина (ЕР).
  • От Богдановичской территориальной группы — оператор трубной линии компании «ЗаготПотребОбщество» Андрей Крапивченко. За мандат с ним посоревнуется управляющий администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец.
  • От Белоярской территориальной группы — директор компании «Олимп» Игорь Полуяктов и действующий депутат заксобарния от КПРФ Тарас Исаков. В феврале коммунист заявил о переходе в ЕР и в апреле заявился на праймериз партии.
  • От Кировской территориальной группы — главный специалист-эксперт военного комиссариата Свердловской области Дмитрий Зудилов. Ранее, в четверг, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что планирует возглавить соответствующий список кандидатов ЕР.
  • От Верх-Исетской территориальной группы — индивидуальный предприниматель Виктор Биртолан, ведущий специалист-эксперт военного комиссариата Свердловской области Михаил Коломоец, финалист программы «Управленческие кадры Урала» Евгений Драчев, инженер отдела хранения Министерства обороны РФ Руслан Обухов и офицер отдела подготовки Роман Хлебников. О намерении возглавить соответствующий список кандидатов действующие депутаты заксобрания и члены свердловского правительства не заявляли.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев

