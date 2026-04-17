Более 20 участников СВО намерены избраться в свердловское заксобрание от ЕР

В Свердловской области 23 участника специальной военной операции (СВО) подали документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание региона. Согласно данным на сайте объединения, одержать победу в одномандатных округах планируют 12 бойцов, 11 — получить место в парламенте по партийному списку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Боданин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Алексей Ветлугин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Ильдар Сафин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Игорь Панов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Степан Ветошкин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Юрий Плесовских Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Владимир Хитун Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Иван Першин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Аркадий Елизаров Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Дмитрий Захаров Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Денис Кошелев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Петраков Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Максим Буслаев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Боровков Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Андрей Крапивченко Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Игорь Полуяктов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Тарас Исаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Зудилов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Виктор Биртолан Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Михаил Коломоец Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Евгений Драчев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Руслан Обухов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Роман Хлебников Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Следующая фотография 1 / 23 Александр Боданин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Алексей Ветлугин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Ильдар Сафин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Игорь Панов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Степан Ветошкин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Юрий Плесовских Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Владимир Хитун Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Иван Першин Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Аркадий Елизаров Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Дмитрий Захаров Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Денис Кошелев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Петраков Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Максим Буслаев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Боровков Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Андрей Крапивченко Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Игорь Полуяктов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Тарас Исаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Зудилов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Виктор Биртолан Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Михаил Коломоец Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Евгений Драчев Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Руслан Обухов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Роман Хлебников Фото: сайт предварительного голосования «Единой России»

В частности:

Серовский округ в заксобрании намерен представлять руководитель организационного департамента Федерации профсоюзов Свердловской области Александр Боданин. Он составит конкуренцию первому вице-спикеру заксобрания, главе исполкома реготделения ЕР Дмитрию Жукову.

Первоуральский округ — ведущий специалист службы безопасности Алексей Ветлугин. Сегодня территорию в заксобрании представляет председатель совета директоров компании Cybersteel Алексей Дронов (ЕР).

Березовский округ (создан в 2026 году) — специалист на государственной службе Ильдар Сафин.

Белоярский округ — мастер в ВС РФ Игорь Панов. За мандат с ним посоревнуется депутат заксобарния трех созывов Вячеслав Вегнер (ЕР).

Кировский округ — коммерческий директор компании «Екат-про» Степан Ветошкин. Территорию в региональном парламенте представляет вице-спикер Михаил Клименко (ЕР).

Чкаловский округ — командир мотострелкового батальона Министерства обороны РФ Юрий Плесовских, заместитель председателя свердловского отделения организации «Парки России» Владимир Хитун и безработный Иван Першин. Интересы жителей территории в заксобрании с 2021 года представляет вице-спикер, первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Ленинский округ Нижнего Тагила — руководитель благотворительного фонда «Русь» Аркадий Елизаров и военнослужащий Дмитрий Захаров. За мандат с ними посоревнуется глава комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин (ЕР).

Тагилстроевский округ — заместитель директора Информационно-методического центра по физической культуре и спорту в Нижнем Тагиле Денис Кошелев и военный пенсионер Александр Петраков. Сегодня интересы жителей территории в региональном парламента представляет председатель профсоюзной организации ПАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») Владимир Радаев (ЕР).

По списку ЕР от Каменск-Уральской территориальной группы планируют избраться начальник отдела по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий Центра развития спорта в Березовском Максим Буслаев и пенсионер Александр Боровков. Конкуренцию им составят первый заместитель губернатора — министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков и депутат заксобрания Анна Соломеина (ЕР).

От Богдановичской территориальной группы — оператор трубной линии компании «ЗаготПотребОбщество» Андрей Крапивченко. За мандат с ним посоревнуется управляющий администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец.

От Белоярской территориальной группы — директор компании «Олимп» Игорь Полуяктов и действующий депутат заксобарния от КПРФ Тарас Исаков. В феврале коммунист заявил о переходе в ЕР и в апреле заявился на праймериз партии.

От Кировской территориальной группы — главный специалист-эксперт военного комиссариата Свердловской области Дмитрий Зудилов. Ранее, в четверг, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что планирует возглавить соответствующий список кандидатов ЕР.

От Верх-Исетской территориальной группы — индивидуальный предприниматель Виктор Биртолан, ведущий специалист-эксперт военного комиссариата Свердловской области Михаил Коломоец, финалист программы «Управленческие кадры Урала» Евгений Драчев, инженер отдела хранения Министерства обороны РФ Руслан Обухов и офицер отдела подготовки Роман Хлебников. О намерении возглавить соответствующий список кандидатов действующие депутаты заксобрания и члены свердловского правительства не заявляли.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. Сегодня интересы «Единой России» в региональном парламенте представляют 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики смогут выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля. Регистрация избирателей на праймериз начнется 20 апреля и завершится 29 мая, а само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев