Мэр Екатеринбурга Орлов может пойти на выборы в свердловское заксобрание

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассматривает возможность участия в выборах Законодательного собрания Свердловской области. Об этом он заявил на встрече со студентами Уральского федерального университета (УрФУ). Вопрос о предстоящих выборах мэру задали студенты.

«Не знаю, чем я вас не устраиваю как глава города, конечно,— пошутил Алексей Орлов. — Но, с другой стороны, государственная, муниципальная служба важна на любой позиции, на любом уровне. Главное – приносить пользу городу. Было бы правильно, если от вас такой запрос есть, мне лично поучаствовать, возглавив, условно говоря, Кировскую территориальную группу. Это даст возможность больше времени как раз запланировать на общение с людьми, общение с молодежью. Мы вместе с вами сформируем предложения в народную программу: то, что вы хотите, и по поддержке молодых ученых, то, что мы не можем решить с муниципального уровня».

Алексей Орлов также напомнил, что является первым заместителем секретаря регионального отделения партии.

Согласно данным сайта праймериз «Единой России», от Кировской территориальной группы на праймериз заявился 35-летний главный специалист-эксперт Военного комиссариата Свердловской области, участник СВО Дмитрий Зудилов.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области.

Мария Игнатова