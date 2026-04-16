Главные новости за 16 апреля. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения генеральному директору ООО «ДЗИВ-2», предприятия, эксплуатировавшего гидротехническое сооружение «Геджухское водохранилище». Суд принял во внимание пожилой возраст обвиняемого (71 год) и другие обстоятельства и счел возможным избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 10 июня 2026 года включительно.

Ставропольский поставщик газа объявил о жесткой фазе работы с должниками после завершения отопительного сезона: уведомления о возможном отключении уже получили почти 14 тыс. абонентов.

Кировский районный суд Махачкалы отправил под стражу бывшего депутата Народного собрания Дагестана Кирилла Глазова, брата министра здравоохранения республики Ярослава Глазова.

Правительство России одобрило списание 739,4 млн руб. задолженности по бюджетным кредитам Республике Северная Осетия – Алания. О таком решении сообщили в пресс-службе кабмина после заседания правительства, где премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Отопительный сезон на Ставрополье выходит на финальную стадию: в 26 муниципалитетах края уже официально названы даты окончания централизованного теплоснабжения.