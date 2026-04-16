Суд в Махачкале избрал меру пресечения обвиняемому в деле о прорыве плотины

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения генеральному директору ООО «ДЗИВ-2», предприятия, эксплуатировавшего гидротехническое сооружение «Геджухское водохранилище». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Директора компании обвиняют по ч.3 ст.216 и ст.246 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее существенный вред природе или здоровью людей). Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация, несмотря на подтвержденный неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки, предоставляя в контролирующий орган недостоверные сведения о работоспособности объекта.

В условиях непогоды и действовавшего режима чрезвычайной ситуации на территории Дагестана в период масштабных паводков необходимые меры безопасности организация не приняла. Именно поэтому, по версии следствия, 5 апреля 2026 года была разрушена Геджухская плотина, что привело, в свою очередь, к масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.

Отмечается, что суд принял во внимание пожилой возраст обвиняемого (71 год) и другие обстоятельства и счел возможным избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 10 июня 2026 года включительно.

Постановление суда может быть обжаловано.

Константин Соловьев