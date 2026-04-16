На Ставрополье в 26 округах определились с окончанием отопительного сезона

Отопительный сезон на Ставрополье выходит на финальную стадию: в 26 муниципалитетах края уже официально названы даты окончания централизованного теплоснабжения, сообщили в региональном МинЖКХ.

Решения оформлены постановлениями глав местных администраций, которые ориентируются на погодные условия и требования Правил предоставления коммунальных услуг. Согласно нормативам, отопление могут отключать при устойчивой среднесуточной температуре выше +8°C в течение пяти суток подряд.

С 15 апреля подача тепла прекращена в многоквартирных домах Апанасенковского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Левокумского, Новоселицкого, Новоалександровского, Минераловодского, Петровского и Туркменского округов. В этих территориях уже отработан полный цикл подготовки к отключению: от скорректированных графиков давления в сетях до уведомлений жителей.

С 16 апреля тепло перестанут подавать в Грачевском округе, с 17 апреля — в Арзгирском и Красногвардейском округах, а также в городе Невинномысске. С 18 апреля подачу тепла завершат в Ипатовском, Кочубеевском, Курском и Шпаковском округах, а также в Ессентуках. С 20 апреля отопительный сезон завершат в Андроповском, Александровском, Изобильненском, Нефтекумском, Предгорном и Степновском округах, где к этому моменту уже подготовлены все необходимые акты и распоряжения.

Самую позднюю дату назначили в Труновском округе — 25 апреля, где тепло в многоквартирных домах оставят примерно на неделю дольше большинства соседних территорий. При этом в ряде крупных городов, включая Ставрополь и Кисловодск, точные даты окончания сезона пока не озвучены или находятся в стадии согласования с региональными властями.

Несмотря на отключение отопления в большинстве муниципалитетов, тепло продолжат подавать в детские сады и другие образовательные учреждения до конца апреля. В детсадах Левокумского и Петровского округов тепло оставят до 20 апреля, в Минераловодском округе — до 24 апреля, в Апанасенковском и Благодарненском районах — до 27 апреля, а в Новоселицком округе — до 29 апреля.

Станислав Маслаков