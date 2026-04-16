Почти 14 тысяч ставропольцев получили предупреждения об отключении газа

Ставропольский поставщик газа объявил о жесткой фазе работы с должниками после завершения отопительного сезона: уведомления о возможном отключении уже получили 13 870 абонентов, сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

История не сводится к разовой рассылке — компания давно наращивает претензионно-исковую работу, а в июле 2025 года сообщала, что только за первое полугодие получила от абонентов 1,802 млрд руб. в счет погашения просрочки и подала 226 исков почти на 2,7 млрд руб. Более 85% взысканных сумм пришлись на юридических лиц, ИП, теплоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, то есть проблема касается не только домохозяйств, но и всей коммунальной цепочки.

Причина новой волны предупреждений понятна: в регионе накопился крупный долг населения за голубое топливо. На 1 июля 2025 года просроченная задолженность жителей Ставрополья достигала 1,4 млрд руб., а в краевом центре долг абонентов превышал 100 млн руб. Компания уже применяла жесткие меры: в Ставрополе за год отключали сотни неплательщиков, но проблема носит хронический характер. На этом фоне нынешняя кампания выглядит не вспышкой, а продолжением многолетнего тренда, в котором газовики сочетают предупреждения, суды и фактические отключения.

Правила здесь жесткие и формально простые. Если абонент не платит два месяца подряд, поставщик вправе начать процедуру ограничения подачи газа; после уведомления у должника есть 20 дней на погашение долга. Если человек не реагирует, газ отключат, а для восстановления подачи ему придется оплатить не только сам долг, но и работы по отключению и подключению оборудования. Дополнительно газовики могут взыскать пеню, а затем и судебные расходы через суд; пеня начинает расти с 31-го дня просрочки. Иными словами, промедление делает долг дороже и запускает сразу несколько последствий — от штрафных начислений до исполнительного производства.

Станислав Маслаков