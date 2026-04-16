Брата главы Минздрава Дагестана арестовали по делу о хищении 137 млн рублей

Кировский районный суд Махачкалы отправил под стражу бывшего депутата Народного собрания Дагестана Кирилла Глазова, брата министра здравоохранения республики Ярослава Глазова, пишет РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

Следствие считает, что он участвовал в хищении 137 млн руб., выделенных на закупку экспресс-тестов для выявления коронавируса. Арест назначили на два месяца, до 13 июня 2026 года включительно, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона и подтвердили в правоохранительных органах.

По версии следствия, схема работала с ноября 2021 года по март 2022 года. В тот период Глазов, занимавший должность первого зампредседателя комитета по здравоохранению, действовал в сговоре с бывшим советником главы республики и другими неустановленными лицами. Ведомственные чиновники, как утверждает следствие, обеспечили заключение контрактов с коммерческой компанией на поставку реагентов по завышенной цене, хотя у заказчика был более выгодный вариант от другого поставщика.

История получила политическое продолжение еще до ареста. В феврале 2026 года депутаты Народного собрания Дагестана досрочно прекратили полномочия Кирилла Глазова после представления прокуратуры о нарушениях антикоррупционного законодательства. Претензии касались в том числе дорогой собственности, происхождение которой он не смог убедительно объяснить.

Закупки шли в пик последствий пандемии, когда спрос на тесты и реагенты оставался высоким, а региональные бюджеты часто работали под сильным административным давлением. Именно на этой почве, по версии следствия, и возникла возможность провести контракты по завышенной стоимости и вывести из бюджета десятки миллионов рублей.

Станислав Маслаков