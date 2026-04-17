Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 18–19 апреля
16 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых психологический триллер про тренинг личностного роста «Гуру» и боевик «Нормал» с Бобом Оденкерком в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Гуру
- Режиссер: Ян Гозлан
- В ролях: Пьер Нинэ, Марион Барбо, Антони Бажон, Кристоф Монтене, Джонатан Тернбулл, Рафаэль Симон
- Жанр: триллер / Франция, Бельгия / 126 мин.
- Слоган: «Я знаю секрет любви»
- В прокате: с 16 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Если резюмировать мораль фильма, то это что-то вроде: "фрукт — яблоко, поэт — Пушкин". Коучинг — мошенничество и зло. Люди — несчастные твари. Зло непременно понесет наказание, пусть и отложенное. Кто бы сомневался».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Во весь личностный рост».
Нормал
- Режиссер: Бен Уитли
- В ролях: Боб Оденкерк, Рина Джолли, Брендан Флетчер, Брайан Саки, Лина Хиди, Генри Уинклер
- Жанр: боевик, триллер, криминал / Канада, США / 90 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, почти сонным и дружелюбным. Но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен весь город. Теперь ему предстоит решить, готов ли он пойти до конца и разрушить кажущуюся идиллию».
Операция «Панда». Дикая миссия
- Режиссер: Дерек Хуэй
- В ролях: Джеки Чан, Ма Ли, Цяо Шань, Кэ Да, Пань Биньлун, Цю Тянь
- Жанр: комедия, приключения, семейный / Китай / 100 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Capella Film»: «Мастеру кунг-фу Джеки предстоит перевести своего очаровательного подопечного панду Сюсю в новый вольер. Но на пути их настигает банда международных грабителей. В разгар схватки Джеки срывается со скалы и приходит в себя в окружении первобытного племени. Чтобы спасти панду, звезде единоборств предстоит не только найти общий язык с дикарями, но и помочь им решить немало проблем».
Я — значит Ястреб
- Режиссер: Филиппа Лоуторп
- В ролях: Клэр Фой, Брендан Глисон, Линдси Дункан, Имоджен Дафти, Дениз Гоф, Джош Дилан
- Жанр: драма / Великобритания, Сингапур, США / 119 мин.
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «После внезапной смерти отца Хелен теряет опору в жизни. В попытке справиться с утратой она принимает неожиданное решение — покупает дикого ястреба по кличке Мейбл. Но появление в ее жизни гордой и непокорной птицы приводит к неожиданным последствиям».
Афера по-русски
- Режиссер: Максим Зыков
- В ролях: Федор Лавров, Степан Девонин, Светлана Степанковская, Виктор Бычков, Алексей Розин, Максим Лагашкин
- Жанр: комедия, криминал, приключения / Россия / 80 мин.
- Слоган: «Не в деньгах счастье»
- В прокате: с 16 апреля
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Два незадачливых брата выходят на свободу с искренним желанием начать новую честную жизнь, но судьба решает иначе. Внезапно возникшее новое "дело", легкое на первый взгляд, оборачивается цепью неожиданных и курьезных событий, которые толкают братьев к полному фиаско. Но в ситуацию вмешивается любовь».
Вот это драма!
- Режиссер: Кристоффер Боргли
- В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс, Сидни Леммон
- Жанр: драма, мелодрама, комедия / США / 106 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм начинается с того места, на котором истории про любовь обычно заканчиваются: Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Он сочиняет речь, которую произнесет на церемонии, и вспоминает их первую встречу, как будто взятую из какого-нибудь фильма Ричарда Кёртиса: застенчивый англичанин пытается познакомиться в кафе с красавицей-американкой, притворившись, будто читал книгу, которую она держит в руках (он ее, конечно, не читал), но девушка его не слышит, так как глуха на одно ухо».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Перст свадьбы».
Емельяненко
- Режиссер: Валерия Гай Германика
- В ролях: Александр Емельяненко
- Жанр: документальный, биография / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Доброе утро", — сказало богатырю отечественное кино. "А тебя кто-нибудь сегодня уже нах посылал? Нет? Так я буду первым. Иди нах"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пить или не бить».
Планета
- Режиссер: Михаил Архипов
- В ролях: Сергей Гилев, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров, Виктория Соболь
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 111 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «…истории советского кино "Планета" не научит, а любви и интересу к нему — вполне».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Венера атакует».
Хейтер
- Режиссер: Максим Боев
- В ролях: Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова
- Жанр: драма, мелодрама / Россия / 82 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «Неуловимый хейтер под маской анонимности ведет разрушительную игру. Его провокации постепенно втягивают в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей. Онлайн-травля выходит за пределы виртуального пространства и начинает влиять на реальные судьбы, разрушая отношения, карьеры и доверие между людьми. Пока окружающие пытаются понять, кто стоит за этим потоком агрессии, становится ясно, что разоблачение этого человека может обернуться неожиданными последствиями для всех».
Моя собака — космонавт
- Режиссер: Михаил Морсков
- В ролях: Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев
- Жанр: семейный, приключения, комедия / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 9 апреля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «1960 год. В городке у космодрома Байконур, где каждый запуск ракеты озаряет небо мечтами, живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной космических фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса».