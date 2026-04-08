Перст свадьбы

В прокат выходит картина Кристоффера Боргли «Вот это драма!» (The Drama), главные роли в которой сыграли Зендея и Роберт Паттинсон. Это второй фильм норвежского постановщика на английском языке, снятый, как и «Герой наших снов» (2023), под эгидой студии А24. Сначала притворившись романтической комедией, картина оказывается довольно злой сатирой на современное общество, причем в обоих регистрах и режиссер, и звезды, по мнению Юлии Шагельман, выступили блестяще.

Кадр из фильма «Вот это драма!»

Кадр из фильма «Вот это драма!»

«Вот это драма!» (в оригинале носящая куда менее экспрессивное название — просто «Драма») начинается с того места, на котором истории про любовь обычно заканчиваются: Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Он сочиняет речь, которую произнесет на церемонии, и вспоминает их первую встречу, как будто взятую из какого-нибудь фильма Ричарда Кёртиса: застенчивый англичанин пытается познакомиться в кафе с красавицей-американкой, притворившись, будто читал книгу, которую она держит в руках (он ее, конечно, не читал), но девушка его не слышит, так как глуха на одно ухо.

Несмотря на такое неловкое начало, следующие три года Чарли и Эмма были друг с другом совершенно счастливы, и жених перечисляет в своей речи моменты, из которых сложилось это счастье: отличный секс, совпадение чувства юмора, взаимопонимание во всем, даже ее дурацкий смех, который кажется ему милым.

Однако свадьба — испытание отношений на прочность не хуже ремонта и переезда, особенно в США, где это сложный и дорогостоящий ритуал.

Так что без пяти минут молодоженам, хотят они того или нет, приходится репетировать свой первый танец, решать, что делать с диджеем, которую они случайно увидели на улице с наркотиком, и пробовать бесконечное количество блюд для фуршета. В дегустации принимают участие их друзья Рейчел (Алана Хаим) и Майк (Мамуду Ати), уже прошедшие свадебный марафон. Они-то и предлагают будущим супругам сделать последний шаг к «пока смерть не разлучит»: рассказать о самом плохом поступке в своей жизни.

Выясняется, что Майк когда-то спрятался за спиной своей девушки от агрессивной бродячей собаки, Рейчел подвергла нешуточной опасности соседского мальчика с особенностями развития, а Чарли травил одноклассника, так что тому пришлось переехать. Но несмотря на то, что как минимум два поступка вполне отвратительны, над ними маленькая компания только посмеивается. А вот признание Эммы производит эффект разорвавшейся бомбы.

В промокампании фильма «Вот это драма!» суть этого признания тщательно скрывали, и пожалуй, до просмотра о ней лучше действительно ничего не знать. Достаточно сказать, что прегрешение Эммы касается весьма болезненной, особенно для современной Америки, темы.

И что оно на самом деле не состоялось: она только думала совершить нечто очень плохое, но сумела вовремя остановиться.

Однако, как с горькой иронией демонстрирует Боргли, мы живем в социуме, где мыслепреступление подчас оказывается страшнее преступления реального. В том числе (или даже в особенности) для таких людей, как Рейчел, которые гордятся широтой своих прогрессивных взглядов, но готовы немедленно вычеркнуть любого, кто не соответствует всем пунктам негласного списка «за все хорошее против всего плохого».

Ее муж Майк выступает в этом раскладе представителем молчаливой части общества, которая своего мнения, по сути, не имеет, но без особых рефлексий примыкает к той точке зрения, которая здесь и сейчас считается правильной.

Чарли же оказывается на распутье. С одной стороны, он любит Эмму и не готов так сразу переменить мнение о ней. С другой — ее признание заставляет его посмотреть на женщину, с которой он прожил три года, совсем другими глазами и задуматься, а знал ли он ее вообще когда-нибудь.

Ситуация слишком личная и для него, и для Эммы, чтобы сохранять хладнокровие, так что и финишный отрезок предсвадебной гонки, и сам торжественный день превращаются в абсурдистскую трагикомедию с ночными кошмарами, криками, ссорами, внезапными приступами рвоты и даже дракой — какая же свадьба без драки.

Все это одновременно смешно (даже если смех местами нервный) и довольно горько. Боргли, в отличие от своих героев, может позволить себе держать дистанцию, посмотреть на вещи с разных сторон и заметить, что все, как говорится, не так однозначно. Но способна ли любовь преодолеть предубеждения и страхи, а верность выбранному человеку — помочь сохранить себя? В попытках ответить на эти вопросы и заключается настоящая драма.