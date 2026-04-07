Биография губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

СМИ прочат отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, возглавляющего регион с ноября 2020-го (в статусе врио). Господин Гладков известен экспрессивными планерками в облправительстве и активной работой в медийном поле, но якобы уже не может поддерживать заданный темп по состоянию здоровья, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. В пресс-службе губернатора не стремятся делать однозначных заявлений по вопросу возможных кадровых перестановок. «Ъ-Черноземье» напоминает наиболее яркие вехи карьеры чиновника — главы прифронтового региона РФ.

Вячеслав Гладков родился (по документам) в селе Кучки Пензенской области в 1969 году. Семья переехала в Пензу, и в первом классе будущий губернатор учился в общеобразовательной школе №16. Затем он пошел в школу закрытого города (ЗАТО) Пенза-19 (сейчас — Заречный). После окончания школы поступил в Ленинградское высшее военное инженерное училище связи имени Ленсовета, но учебу не окончил.

Господин Гладков служил в армии. Начинал службу в войсках связи. Затем он поступил в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, который окончил по специальности «экономист». Получил также допобразование в Пензенском государственном университете по специальности «муниципальное управление».

С 1997-го по 2000-й Вячеслав Гладков работал в ОАО «Пензенское управление строительства». Начинал в статусе экономиста по договорной и претензионной работе, но в тот же год был назначен руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии. Затем перешел на госслужбу и последующие 16 лет проработал в администрации Заречного. В 2009-м возглавил администрацию и занимал эту должность до 2016 года.

В 2012 году господин Гладков завершил обучение в магистратуре РАНХиГС по специальности «магистр менеджмента». В Грозненском государственном нефтяном техническом университете защитил диссертацию на тему «Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков». Стал кандидатом экономических наук.

С сентября 2016-го по конец марта 2018-го Вячеслав Гладков работал в должности заместителя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по внутренней политике. В 2018 году покинул пост по собственному желанию и стал заместителем председателя краевого правительства — руководителем аппарата. Прошел «школу губернаторов».

Указом президента России Владимира Путина Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области 18 ноября 2020 года. На выборах в сентябре 2021-го он получил почти 80% голосов избирателей.

С 2021 года Вячеслав Гладков стал исполняющим обязанности секретаря Белгородского регионального отделения партии «Единая Россия». Утвержден на посту с 25 марта 2022-го. Господин Гладков является членом генсовета партии.

