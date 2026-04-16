Песков заявил о внимании дипломатов к ситуации с задержанными в Баку россиянами

Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию с гражданами страны, задержанными в Баку. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

30 июня в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. На следующий день бакинский суд арестовал восьмерых граждан России, которых задержали по подозрению в организации наркоторговли и киберпреступлениях. Игорь Картавых и Евгений Белоусов были освобождены в октябре. Позже в МИД России заявили, что в Баку остаются 11 задержанных россиян.