МИД РФ: Москва вновь поставила перед Баку вопрос о скорейшем освобождении 11 россиян

Российская сторона повторно поставила вопрос о скорейшем освобождении 11 граждан РФ, задержанных в Баку. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам встречи замглавы министерства Михаила Галузина с послом Азербайджана в Москве Рахманом Мустафаевым.

В министерстве сообщили, что на встрече стороны обсудили некоторые аспекты, связанные с урегулированием последствий катастрофы самолета «Азербайджанских линий» 25 декабря 2024-го в казахстанском городе Актау.

Стороны также подвели итоги российско-азербайджанского сотрудничества в 2025 году. Был подтвержден обоюдный настрой на развитие двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном, а также договоренностей, достигнутых президентами двух стран на встрече 9 октября в Душанбе.

«В таком контексте высказано общее намерение наращивать в наступающем 2026 году контакты по всей российско-азербайджанской повестке дня»,— сообщили в министерстве.

30 июня в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. На следующий день суд в Баку арестовал восьмерых россиян, задержанных по подозрению в организации наркоторговли и киберпреступлениях. В октябре Игорь Картавых вернулся в Москву. Спустя несколько дней был освобожден Евгений Белоусов, который сразу покинул Баку.