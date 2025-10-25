Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел из Баку после освобождения

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов вылетел из Баку. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Евгения Белоусова Фото: личный архив Евгения Белоусова

«Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», - сказала она.

В конце июня сотрудники «Sputnik Азербайджан» были задержаны азербайджанскими правоохранителями. Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы. В начале октября стало известно, что господину Картавых смягчили меру пресечения на домашний арест, вскоре он вернулся в Москву.