Путин еще не определил сроки обращения к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин еще не определился со сроком оглашения послания Федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока глава государства не принял решение по срокам оглашения послания, как только это будет сделано, мы вас проинформируем»,— сказал господин Песков на брифинге.

Послание президента Федеральному собранию, как указано в ст. 84 Конституции, оглашается ежегодно. В нем глава государства должен изложить основные направления внутренней и внешней политики. Однако в последний раз Владимир Путин выступал с посланием в конце февраля 2024 года. Оно не оглашалось в 2017, 2022 и 2025 годах. В прошлом году Дмитрий Песков заявил, что президент выступит после того, «как посчитает необходимым». «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента сообщали, что подготовка к посланию шла в феврале 2025-го, но была приостановлена.