В Краснодаре обновят дорожную разметку более чем на 240 км улиц

В Краснодаре планируется масштабное обновление горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города. Работы начнутся после 20 апреля при установлении благоприятных погодных условий, пишет «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

По данным ведомства, общий объем работ составит порядка 97 тыс. кв. м разметки, что эквивалентно более чем 240 км дорожного покрытия. Обновление затронет около 100 участков улично-дорожной сети.

В департаменте уточнили, что проведение работ напрямую зависит от погодных условий и требований к используемым материалам. Нанесение разметки краской возможно при температуре воздуха не ниже +15 градусов и на сухое покрытие. При использовании термопластика требования более строгие: температура должна быть не ниже +10 градусов при влажности воздуха не более 85%.

Срок выполнения всего комплекса работ ориентировочно составит от одного до двух месяцев. При этом окончательные сроки могут корректироваться в зависимости от погодной обстановки и технологических условий выполнения работ.

Отдельно отмечается, что основные работы будут проводиться в ночное время суток для минимизации влияния на дорожный трафик. В отдельных случаях, при низкой загруженности дорог, допускается выполнение работ в дневное время.

Приоритет при обновлении разметки отдан магистральным улицам, включая въезды в город и центральные транспортные артерии. В рамках весеннего этапа основная часть разметки будет наноситься с использованием краски, тогда как термопластик применяется на участках с повышенной транспортной нагрузкой и требованиями к долговечности покрытия.

«Ъ-Кубань» писал, что мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о планах завершить реконструкцию улицы имени Константина Образцова к лету 2026 года. Готовность работ составляет 80%.

Мария Удовик