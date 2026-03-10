Реконструкцию улицы Образцова в Краснодаре завершат летом

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал о планах завершить реконструкцию улицы имени Константина Образцова к лету 2026 года. Готовность работ составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы краевого центра, сроки сдвинулись из-за корректировки проектной документации и обнаружения неучтенных коммуникаций. Ремонтные работы ведутся одновременно на четырех участках: по улице имени Константина Образцова от дома №22 до улицы Памяти Чернобыльцев и далее до Эльбрусской, по Эльбрусской от Образцова до Симиренко, а также по улице Памяти Чернобыльцев от Образцова до Симиренко.

На улицах Образцова и Памяти Чернобыльцев завершили укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На Эльбрусской продолжается переустройство коммуникаций и укладка слоев основания дорожного полотна. Помимо проезжей части планируется обновить тротуары и съезды, построить ливневую канализацию, велодорожку и провести благоустройство территории.

Алина Зорина