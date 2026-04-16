Энергетики победили фермера

Арбитражный суд Ставропольского края отказал фермеру Фериде Лайпановой из Ставрополя в иске к ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 55 млн руб., следует из опубликованного текста решения суда.



Фермер Ферида Лайпанова требовала демонтировать воздушную линию электропередачи ВЛ-330-01 Невинномысская ГРЭС–Армавир, которая проходит над ее участком площадью 17 754 кв. м в Кочубеевском районе у федеральной трассы «Кавказ» (230 км + 600 м, район пионерлагеря «Салют»). Земли сельхозназначения Ферида Лайпанова приобрела 11 декабря 2018 года. Она просила перенести ЛЭП за счет «Россетей» и взыскать 48 млн руб. неосновательного обогащения за период с 13 февраля 2021-го по 1 сентября 2024 года плюс 7 млн руб. процентов по ст. 395 ГК РФ. Судья Валерия Русанова отклонила все требования, взыскала с Фериды Лайпановой госпошлину в 206 тыс. руб. и прекратила дело в отношении «Россетей Северный Кавказ» по ее отказу от претензий.

Ферида Лайпанова утверждала, что восемь проводов ЛЭП нарушают ее право собственности на трехмерное пространство участка, включая воздушный столб. Охранная зона шириной 30 метров с каждой стороны препятствует сельхозпроизводству: она запрещает земляные работы глубже 0,3 м (на пашне — 0,45 м), полив с высотой струи выше 3 м, использование техники выше 4 м, посадку деревьев, вырубку кустарников и строительство зданий.

Госпожа Лайпанова, ссылалась на заключение кадастрового инженера от 20 августа 2024 года, которое подтвердило наличие зоны, и требовала плату по арендной ставке из справки ООО «Деловой партнер». По ее расчетам, «Россети» фактически пользовались землей без договора, нарушая принцип платности землепользования (ст. 65 ЗК РФ) и ст. 1102, 1105 ГК РФ. Опоры ЛЭП стоят за пределами участка, но провода проходят прямо над ним, создавая существенные ограничения для целевого использования.

Представители «Россетей» заявили, что ЛЭП ввели в эксплуатацию в 1963–1982 годах, задолго до покупки участка Феридой Лайпановой, когда земля находилась в государственной собственности.

Охранная зона зарегистрирована в ЕГРН 9 декабря 2014 года по Правилам № 160 от 24 февраля 2009 года (ст. 105, 106 ЗК РФ). Воздушное пространство над участком не входит в собственность на землю (п. 2–3 ст. 261 ГК РФ): провода не занимают поверхность, компания не проводит на участке работы и не ограничивает доступ к нему. Опоры обслуживают с других территорий, включая земли общего пользования. Ограничения условны – запреты действуют только «без соблюдения условий»: строительство возможно при расстоянии 20 метров горизонтально и 7,5 метров вертикально от проводов для напряжения 330 кВ.

Судья Валерия Русанова согласилась: Ферида Лайпанова не доказала реальные препятствия для вспашки на глубину 0,2–0,25 м, стандартных тракторов и комбайнов высотой 3–3,8 м или дождевального полива со струей 2–2,5 м. Истец не обращалась за согласованиями в «Россети» или уполномоченные органы и знала об обременении при покупке – сведения о зоне стояли в публичном реестре за четыре года до сделки.

Суд подчеркнул несоразмерность требований Фериды Лайпановой. Демонтаж стратегической ЛЭП федерального значения нарушит электроснабжение Южного федерального округа, включая тысячи потребителей — граждан и компаний. Это противоречит п. 45 Постановления Пленума ВС РФ № 10/22 от 29 мая 2010 года и Определению ВС: способы защиты прав должны быть разумными и не ущемлять интересы неопределенного круга лиц. Прохождение проводов не образует неосновательного: «Россети» не используют землю, охранная зона служит только для безопасности объекта, а не для эксплуатации участка. Лайпанова как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости должна была проверить ЕГРН и осмотреть землю на месте – наличие ЛЭП с восемью проводами очевидно визуально. Первоначально иск подавали вдвоем с Радмиром Лайпановым против «Россетей Северный Кавказ» по другой ЛЭП (ВЛ-110 кВ), но требования выделили в отдельное производство Арбитражного суда Краснодарского края.

Согласно решению суда, Ферида Лайпанова может культивировать участок с соблюдением правил — без глубоких работ и высокой техники, но 55 млн руб. она не получит.

Станислав Маслаков