ВСУ атаковали танкер под флагом Либерии в российских водах

В Краснодарском крае атаке беспилотников ВСУ подвергся нефтяной танкер под флагом Либерии. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным СКР, судно было атаковано в ночь на 16 апреля в российских территориальных водах.

«Капитан — гражданин Турецкой Республики — получил ранения, он госпитализирован», — уточнила госпожа Петренко.

По факту массированной атаки БПЛА в Краснодарском крае СКР возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Региональные власти сообщали, что наибольший ущерб от ночной атаки беспилотников зафиксировали в Туапсе. Там погибли два человека, включая ребенка. Пострадали семеро. Обломки БПЛА упали как в жилой застройке, так и на территории морского порта. В Туапсинском округе ввели режим ЧС. Атака затронула и другие прибрежные города региона, в том числе Сочи и Дагомыс, указывал губернатор Вениамин Кондратьев. Он также рассказал, что в Новороссийске «обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание». Глава региона сообщал об одном пострадавшем. Предположительно, речь шла о танкере, о котором теперь заявили в СКР.