Судно загорелось в Новороссийске во время атаки БПЛА

Во время ночной атаки беспилотников в Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, — написал глава региона в Telegram. — Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска».

Также господин Кондратьев уточнил данные о последствиях атаки в Туапсе. Там погибли ребенок и женщина, пострадали еще шестеро взрослых и один несовершеннолетний. В городском округе ввели режим ЧС. Городские власти сообщали, что обломки БПЛА упали в том числе на территории морского порта.