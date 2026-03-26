Квалификационная коллегия судей Кубани рассмотрит вопрос об отставке судьи Зеленского

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края включила в повестку заседания 27 марта рассмотрение заявления судьи Октябрьского районного суда Краснодара Александра Зеленского о досрочном прекращении полномочий. Как следует из опубликованных материалов, речь идет об отставке по основанию, предусмотренному подп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации». Причины, побудившие его подать заявление об отставке, в опубликованных материалах не раскрываются.

В начале марта судья Зеленский вынес приговор по резонансному уголовному делу, связанному с совращением несовершеннолетних. Суд под председательством господина Зеленского 2 марта признал 75-летнего жителя Адыгеи Асланчерия Барчо виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Фигуранту вменялись незаконные действия сексуального характера в отношении двух потерпевших (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), а также развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 135 УК РФ). По материалам дела, одной из потерпевших на момент инкриминируемых эпизодов было 13 лет, другой — девять.

Суд, применив частичное сложение наказаний, назначил подсудимому 3 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии с дополнительным ограничением свободы сроком на один год, предусматривающим ряд запретов. Вместе с тем в срок наказания было зачтено время содержания под стражей с июля 2023 года, в результате чего назначенное наказание было признано отбытым. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Согласно данным, которыми располагает «Ъ-Кубань», Барчо пока не обжаловал приговор, а вот прокуратура уже подала на него апелляцию.

