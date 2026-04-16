На Дону объем продаж летних шин сократился на 47%

По итогам первого квартала 2026 года объем продаж летних шин на легковые автомобили в Ростовской области уменьшился на 47%. В денежном выражении продажи упали на 39%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на ЦРПТ (оператора государственной системы маркировки «Честный знак»).

За исследуемый период стоимость летних шин в регионе увеличилась на 14%. В первом квартале 2026 года средняя цена одной летней шины составляла 6,2 тыс. руб., хотя в 2024 году она стоила 5,5 тыс. руб. При этом по сравнению с 2025 годом цена сократилась на 3%.

По словам эксперта, основными факторами изменения цен стали логистика и курсовая валотильность. При этом потребители отдают предпочтения более надежным и долговечным моделям.

