В соцсетях нашли фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района

Глава Матвеево-Курганского района предупредила жителей муниципалитета о том, что в соцсетях появился ее фейковый аккаунт. Об этом Дина Алборова сообщила в своих мессенджерах.

Дина Алборова напомнила, что не нужно доверять сомнительным сообщениям, звонкам и просьбам, тем более нельзя передавать злоумышленникам деньги и личные данные.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на сторонних сайтах конфиденциальные данные», – добавила Дина Алборова.

Мария Хоперская