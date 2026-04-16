Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В соцсетях нашли фейковый аккаунт главы Матвеево-Курганского района

Глава Матвеево-Курганского района предупредила жителей муниципалитета о том, что в соцсетях появился ее фейковый аккаунт. Об этом Дина Алборова сообщила в своих мессенджерах.

Дина Алборова напомнила, что не нужно доверять сомнительным сообщениям, звонкам и просьбам, тем более нельзя передавать злоумышленникам деньги и личные данные.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите на сторонних сайтах конфиденциальные данные», – добавила Дина Алборова.

Мария Хоперская

Новости компаний Все