Ночью над Кубанью, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, задействованных в попытке атаки на территорию России. По данным Министерства обороны РФ, воздушные цели были поражены над рядом регионов, включая Белгородскую, Смоленскую, Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также над территорией Краснодарского края и Республики Крым. Отдельные цели ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей.

В ведомстве уточнили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО. Информация о возможных последствиях на земле, а также о разрушениях инфраструктуры не приводится.

Ранее в течение суток фиксировались отдельные эпизоды отражения атак. Так, в вечерний период с 17:00 до 20:00 были перехвачены и уничтожены пять беспилотников над Краснодарским краем и Белгородской областью. В дневное время, с 09:00 до 17:00, средства ПВО ликвидировали 19 БПЛА над акваторией Черного моря и несколькими регионами страны.

Также сообщалось об уничтожении трех безэкипажных катеров силами Черноморского флота в акватории Черного моря. Военные подразделения продолжают регулярную отработку действий по противодействию воздушным и морским угрозам, включая практические учения.

На фоне происходящего в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Жителям рекомендуется при обнаружении обломков беспилотников не приближаться к ним и незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Дополнительно в регионе введены ограничения на распространение информации, касающейся атак беспилотников, работы систем ПВО и РЭБ, а также сведений о критической инфраструктуре и военных объектах. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе в результате террористической атаки погибли двое детей в возрасте 5 и 14 лет. Также травмы получили два местных жителя, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

