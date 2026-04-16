Школы Туапсе отменили занятия в первую смену на фоне атак БПЛА

В Туапсе 16 апреля отменены занятия в первую смену в школах и других образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, уточнив, что решение принято с учетом текущей обстановки.

Ограничения распространяются на все учреждения, работающие в утреннее время. В то же время в детских садах города организованы дежурные группы, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Жителям также напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности. Власти предупреждают, что обломки беспилотных летательных аппаратов могут представлять угрозу. В случае их обнаружения рекомендуется не приближаться, не фиксировать происходящее на фото или видео и не использовать мобильные устройства поблизости.

Гражданам следует покинуть опасную зону и незамедлительно сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников в Туапсе зафиксированы разрушения жилых объектов. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также объекты в районе морского порта.

В настоящее время на территории муниципалитета ведется работа по оценке ущерба. Формируются специальные группы для подомового обхода, которые фиксируют последствия и уточняют объем повреждений.

Ситуация находится под контролем оперативных служб. Продолжается сбор и уточнение информации о последствиях произошедшего.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае зафиксированы последствия массовой атаки беспилотных летательных аппаратов, в том числе в Сочи. В поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам, повредив жилую застройку.

Мария Удовик