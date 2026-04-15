Судовой повар из Новороссийска получила 13 лет за госизмену

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении 63-летней жительницы Новороссийска. Женщина признана виновной в совершении государственной измены по ст. 275 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая хотела покинуть Россию и уехать на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки. Для этого она установила контакт с организацией, которая подконтрольна Службе безопасности Украины, и стала выполнять ее задания. Фигурантка дела осознавала, что добровольно помогает иностранной структуре в деятельности, направленной против безопасности России.

Подсудимая работала судовым поваром на плавучем кране. В этой должности она собирала и передавала своим кураторам информацию об объектах Вооруженных сил РФ и кораблях Черноморского флота ВМФ России. Данные касались мест расположения военных объектов в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

Преступную деятельность фигурантки дела выявили и пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В судебном заседании подсудимая заявила, что свои действия признает, но виновной себя не считает.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также фигурантку дела ограничили в свободе еще на один год после освобождения. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор уроженцу Республики Крым, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Подсудимый с использованием специального оборудования осуществлял сбор и передачу представителю украинской разведки аудиозаписей радиообмена сотрудников российских спецслужб, а также персонала охраны стратегического предприятия на территории Краснодарского края.

Мария Удовик