Жителя Крыма в Краснодаре осудили по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор уроженцу Республики Крым, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как установил суд, фигурант, имеющий гражданство России и Украины, оказывал содействие представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ.

По материалам дела, подсудимый с использованием специального оборудования осуществлял сбор и передачу представителю украинской разведки аудиозаписей радиообмена сотрудников российских спецслужб, а также персонала охраны стратегического предприятия на территории Краснодарского края. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

Суд назначил осужденному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в размере 569,2 тыс. руб. обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков