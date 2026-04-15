Генпрокурор Гуцан рассказал о конфискации активов на 2,5 трлн рублей в 2025 году

Генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что за 2025 год по искам его подчиненных в доход государства обращены активы, оцениваемые в 2,5 трлн руб. В их числе — 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры, сказал глава надзорного ведомства. Он уверил, что собственники этих активов причиняли стране вред.

«Их иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность. Более того, за счет полученной прибыли спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность»,— заявил господин Гуцан, выступая с докладом в Совете федерации.

В 2024 году стоимость активов, изъятых у частных собственников, оценивалась в 2,4 трлн руб. Бывший генпрокурор Игорь Краснов также объяснял, что их собственники в некоторых случаях отправляли деньги на поддержку украинской армии, а вместе с тем выводили средства и продукцию в недружественные юрисдикции, не вкладывались в развитие инфраструктуры и не платили в полной мере налоги.

О чем еще говорил Александр Гуцан на выступлении в СФ — в материале «Ъ».