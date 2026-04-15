Криминал уступил место терактам

Генпрокурор Александр Гуцан выступил в Совете федерации с первым для него докладом о состоянии преступности в стране. По словам главы надзорного ведомства, зарегистрирован рекордно низкий уровень криминальных проявлений в целом, но больше стало терактов, в том числе с участием несовершеннолетних, которых, как правило, вербуют в интернете. Отдельно было заявлено о просчетах министерств и ведомств, благодаря которым особенно активизировались мертвые души.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко (слева) и генеральный прокурор России Александр Гуцан (справа) перед началом заседания

Начал Александр Гуцан с СВО. Для соблюдения прав участников спецоперации и членов их семей прокурорам, по его словам, пришлось «приводить в чувство» нерадивых чиновников, сотрудников банков, судебных приставов, соцработников. В результате 600 тыс. человек было выплачено 18,5 млрд руб. средств поддержки. «Многие нарушения допускались в связи с отсутствием элементарной коммуникации, взаимодействия военкоматов и воинских частей с органами власти и социальным фондом»,— отметил господин Гуцан.

По его словам, после достижения целей СВО тысячи военнослужащих вернутся домой, и очень важно «создавать необходимые условия уже сейчас». Пока же нет даже единой системы учета ветеранов, не говоря уже об их трудоустройстве и адаптации к мирной жизни в целом.

Немало нарушений оказалось и в сфере ВПК. Бюджетные средства, выделенные на увеличение мощностей оборонных предприятий, привел пример генпрокурор, в ряде случаев расходовались так, что это привело к их простою

Кроме того, пресекались поставки некачественного оборудования и комплектующих, завышение их стоимости, оплаты фактически не выполненных работ.

Господин Гуцан напомнил слова президента Владимира Путина на недавней коллегии Генпрокуратуры о том, что самой востребованной у граждан остается правозащитная деятельность прокуроров. Среди прочего были, например, погашены почти 30 млрд руб. долгов по зарплате.

С другой стороны, по словам господина Гуцана, проверки показали, что граждане с ограниченными возможностями здоровья зачастую не могли активировать электронные сертификаты на получение технических средств реабилитации, месяцами ожидали возмещения затрат на них. Вместе с тем по халатности работников соцфонда сертификаты оформлялись на уже умерших людей. В Челябинской же области мошенники за шесть лет по поддельным чекам получили компенсации на сумму свыше 1 млрд руб.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор России Александр Гуцан

Минпромторгом, продолжил генпрокурор, не в полной мере обеспечено импортозамещение критически важной медицинской и фармацевтической продукции. В частности, сорван выпуск оборудования для производства антимикробных препаратов.

В связи со значительным ростом подростковой преступности организована проверка безопасности пребывания детей в учебных заведениях, работы лиц, ответственных за воспитание и выявление факторов риска.

Одной из действенных альтернатив асоциальному поведению генпрокурор назвал спорт: «Было бы желание, а главное — возможность им заниматься». Дело в том, что в ходе других проверок выявлено 15 тыс. нарушений при использовании спортивной инфраструктуры.

Например, под обязательство возведения физкультурно-оздоровительного центра в Волгограде предприниматель получил участок без торгов, однако построил на нем магазин с алкогольной продукцией. Сделка по иску прокурора уже отменена.

Также, по его словам, в ходе реализации комплексной госпрограммы «Спорт России» пресечены факты ненадлежащего использования более 2 млрд руб. бюджетных средств, выделенных на строительство и оснащение спортивных объектов. Генпрокуратура потребовала, чтобы министр спорта усилил контроль за их целевым расходованием.

В сфере противодействия коррупции в 2025 году прокурорами выявлено почти 150 тыс. нарушений. К разным видам ответственности привлечены 70 тыс. виновных, по материалам надзорных проверок возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.

В связи с утратой доверия по требованию надзора уволили почти тысячу служащих, но вернуться на службу им никто не запрещает. «Считаю, что этот пробел (в законодательстве.— “Ъ”) нужно устранить»,— отметил господин Гуцан.

Он рассказал, что стоимость активов, приобретенных на неподтвержденные доходы и взысканных прокурорами в доход государства, увеличилась в три раза и достигла рекордных 1,6 трлн руб.

Ключевой задачей надзора генпрокурор назвал укрепление имущественной и финансовой основы государства. Ее реализация за счет исковых механизмов способствовала зачислению в казну активов стоимостью 2,5 трлн руб. Среди них 32 стратегических предприятия нефтегазовой отрасли, портовой и транспортной инфраструктуры.

По словам господина Гуцана, их иностранные владельцы действовали в ущерб интересам России, выводили дивиденды за рубеж, уклонялись от уплаты налогов, увеличивали кредиторскую задолженность. Более того, за счет полученной прибыли спонсировали ВСУ и иную антироссийскую деятельность.

В 2025 году, отметил генпрокурор, на дорогах страны зафиксировано снижение аварийности и количества пострадавших в ДТП. Во многом это стало результатом расширения сети камер фото- и видеофиксации. Вместе с тем прокурорская проверка показала, что в информационную систему МВД не были внесены сведения о результатах рассмотрения судами 16 тыс. дел в отношении «нетрезвых» водителей. Это ограничивало возможности применения к ним более строгого наказания, в том числе уголовного, при повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным камер, в дорожном движении продолжало участвовать более четверти миллиона транспортных средств, зарегистрированных на умерших, 20 тыс. водителей управляли автомобилями, снятыми с учета, совершив при этом 2,5 млн нарушений. Все эти факты остались безнаказанными, отметил господин Гуцан.

Число терактов увеличилось вдвое главным образом за счет атак ВСУ с использованием беспилотников и ракет.

В этих условиях по требованиям прокуроров владельцами предприятий промышленности, энергетики, транспорта укреплен их периметр, закуплены доступные средства защиты, радиоэлектронной борьбы и другие, однако, констатировал генпрокурор, этих мер оказалось недостаточно.

За 2025 год общее число несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, возросло вдвое. В большинстве случаев их вербовка проводилась дистанционно с использованием интернета. По словам генпрокурора, развернувшаяся сейчас дискуссия об ограждении детей от деструктивного контента, далеко не беспочвенна. На различных площадках звучит много инициатив и предложений, но в любом случае «строить профилактику на устаревших стандартах сегодня невозможно».

На общественную безопасность продолжает влиять и миграционный фактор. На конец года в России находилось 5,7 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. 835 тыс. человек пребывали в стране незаконно.

При этом, обратил внимание Александр Гуцан, подразделения МВД по вопросам миграции не в полной мере реализуют свои полномочия. Более того, по его словам, зачастую приезжие с нелегальным статусом обнаруживаются лишь при совершении ими правонарушений и преступлений. В свою очередь, как отметил глава надзорного ведомства, противоправное поведение мигрантов, неуважение наших традиций и ценностей, открытая агрессия по отношению к российским гражданам вызывают социальную напряженность.

Одним из фактов, вызывающих большой общественный резонанс, стало внеочередное получение многодетными семьями мигрантов субсидий на приобретение и строительство жилья. Прокуратура направила в Совбез предложения установить для таких лиц обязательный срок перед получением предусмотренных для россиян выплат и льгот.

Между тем уровень преступности в прошлом году зафиксировался на рекордно низкой отметке за всю историю современной России — чуть больше 1200 преступлений на 100 тыс. населения. Всего зарегистрировано 1 млн 771 тыс. преступлений.

Снизилась регистрация убийств, практически всех преступлений против собственности и даже совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Однако, по словам господина Гуцана, ситуация далека от благополучной. Низкая раскрываемость киберпреступлений (25%), недостатки в работе следственных органов и оперативных служб не обеспечивают доступ потерпевших к правосудию и возмещение причиненного им ущерба. Компенсацию получили только 8% жертв.

Сенаторы, в частности, спросили генпрокурора о внесудебном доступе силовиков к мобильным устройствам. По словам господина Гуцана, такие мероприятия в рамках ОРМ позволяют оперативнее реагировать на преступления, способствуют розыску без вести пропавших лиц, но «не должны нарушать права человека». Члены СФ обратили внимание главы надзорного ведомства на то, что, защищая граждан, прокуроры взыскивают с муниципалитетов средства, которые просто не предусмотрены в их бюджетах, что, в свою очередь, приводит к правовым коллизиям. Александр Гуцан ответил, что при обращении прокуроров в судебные инстанции, конечно, должно учитываться экономическое положение регионов.

В свою очередь, глава СФ Валентина Матвиенко поинтересовалась работой ведомства в связи с «пиратскими» захватами судов с российскими грузами другими государствами. «Такие действия разрушают существующие международные нормы»,— сказал генпрокурор, отметив, что представители ГП взаимодействуют с рабочей группой по данному вопросу, но в страны, которые задерживают российские корабли, не обращаются, потому что «это бессмысленно, они просто не отвечают».

Николай Сергеев