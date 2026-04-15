В 2026 году профильные кабинеты более 500 школ Кубани оснастят оборудованием

Власти Краснодарского края к началу нового учебного года 2026 года оснастят современным оборудованием профильные кабинеты физики, изобразительного искусства и музыки более чем в 500 школах. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Мероприятия реализуются за счет национального проекта «Молодежь и дети».

По словам главы региона, школы получат музыкальные инструменты, комплекты муляжей и гипсовые модели для уроков рисования, а также лабораторное оборудование для проведения опытов. Поставки планируется завершить к началу учебного года.

В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» (входит в нацпроект «Молодежь и дети») средства обучения для профильных кабинетов получат 544 школы во всех муниципалитетах Кубани. Кондратьев подчеркнул, что в 2026 году на финансирование сферы образования направят четверть всех расходов краевого бюджета — почти 166 млрд руб. «Мы активно строим, модернизируем и оснащаем школы. Важно, чтобы у детей были все возможности для развития: от современных лабораторий и спортивных залов до уютных творческих мастерских»,— заявил губернатор.

В 2025 году в Краснодарском крае уже обновили более 400 профильных кабинетов по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)». Все школы региона работают по единым федеральным программам данных дисциплин, кабинеты оснащены инструментами и тренажерами, повышающими эффективность образовательного процесса.

Новый национальный проект «Молодежь и дети» поручил разработать президент России Владимир Путин. Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, проект также включает ключевые меры поддержки молодых людей. Оснащение школьных кабинетов на Кубани станет одним из этапов его реализации, направленным на повышение качества образования и создание равных возможностей для учащихся во всех муниципалитетах региона.

Мария Удовик