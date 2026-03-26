В Сочи полиция проверяет информацию о стрельбе по бездомным собакам

В Сочи сотрудники полиции проводят проверку по факту публикаций в интернете, содержащих сведения о возможной стрельбе по бездомным животным. Речь идет о происшествии, которое, по предварительной информации, произошло в поселке Нижняя Хобза.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, информация была выявлена в ходе мониторинга сети. В публикациях утверждается, что неизвестный мужчина открыл стрельбу по бездомным собакам. При этом ранее официальных заявлений или обращений в правоохранительные органы по данному факту не поступало.

В настоящее время сотрудники полиции поселка Лоо Лазаревского района УВД по городу Сочи организовали проверочные мероприятия. В рамках работы проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности возможного участника инцидента.

В ведомстве уточнили, что проверка инициирована в инициативном порядке. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям лица, причастного к случившемуся, если изложенные в публикациях сведения подтвердятся.

Ранее аналогичные сообщения о жестоком обращении с животными фиксировались и в других городах региона. В частности, в Новороссийске в январе сообщалось о фактах отстрела собак на территории промышленного объекта, где, по словам очевидцев, погибли десятки животных. Тогда полиция также начала проверку, изучив представленные фото- и видеоматериалы.

Кроме того, ранее появлялась информация о противоправных действиях в отношении животных в Краснодаре. Во всех случаях правоохранительные органы проводили процессуальные проверки с целью установления фактических обстоятельств и привлечения виновных к ответственности при наличии оснований.

В Сочи работа по текущему инциденту продолжается. Полицейские устанавливают возможных свидетелей, анализируют распространенные материалы и уточняют детали произошедшего. Решение по результатам проверки будет принято в установленном законом порядке.

