Экс-главу Кочубеевского округа обвинили в хищении 210 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительные заключения по делам бывшего главы Кочубеевского муниципального округа и еще четырех жителей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, незаконное участие в предпринимательской деятельности и вымогательство. Материалы направили в Кочубеевский районный суд, где их рассмотрят по существу.

Следствие считает, что с апреля 2023 года по март 2024 года трое обвиняемых вместе с главой округа участвовали в исполнении контракта на реконструкцию спорткомплекса «Урожай». По версии обвинения, подрядчики передавали в администрацию акты с недостоверными сведениями об объемах работ и материалах, а чиновник принимал фактически невыполненные работы и организовывал оплату. Ущерб бюджету, по данным прокуратуры, превысил 210 млн руб.

В апреле 2025 года правоохранители уже сообщали, что бывшего главу округа задержали по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных по краевой госпрограмме «Развитие сельских территорий». Тогда называли сумму ущерба 118 млн руб., что может указывать либо на раннюю оценку, либо на последующее расширение эпизодов расследования.

Отдельно прокуратура указывает, что муниципальный служащий, вопреки запрету, длительное время фактически управлял несколькими коммерческими организациями через доверенных лиц и использовал должность для их покровительства. В российской практике ст. 289 УК РФ применяют именно к таким ситуациям, когда чиновник совмещает власть и бизнес, не оформляя формально участие в компаниях, но сохраняя реальный контроль над ними.

Еще один эпизод касается вымогательства. По версии следствия, летом 2023 года один из обвиняемых вместе со знакомым требовал у предпринимателя 3 млн руб., угрожая насилием и созданием препятствий для работы бизнеса. В совокупности дела описывают не разовый конфликт, а устойчивую схему, в которой административный ресурс, подрядные деньги и давление на бизнес шли в одной связке.

Станислав Маслаков